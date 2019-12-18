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Какая погода будет сегодня в Бишкеке

Прогноз погоды Бишкек Бишкек

18 декабря, среда Ночью -7...-9 °C. В 8:20 было минус 2 градуса. Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Плюс 23🌞 и минус 29❄. Температурные рекорды декабря в Бишкеке

19 декабря, четверг Ночью -5...-7 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Днем 0...+2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 20 декабря, пятница Ночью -4...-6 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Днем +1...+3 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 21 декабря, суббота Ночью -6...-8 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Днем 0...-2 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с. 22 декабря, воскресенье Ночью -8...-10 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Днем -3...-5 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Подробный прогноз погоды по стране смотрите на официальном сайте Кыргызгидромета. kaktus.media