Какая погода будет сегодня в Бишкеке

Прогноз погоды Бишкек
Бишкек
18 декабря, среда
Ночью -7...-9 °C. В 8:20 было минус 2 градуса.
Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Плюс 23🌞 и минус 29❄. Температурные рекорды декабря в Бишкеке
19 декабря, четверг
Ночью -5...-7 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем 0...+2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
20 декабря, пятница
Ночью -4...-6 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем +1...+3 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
21 декабря, суббота
Ночью -6...-8 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем 0...-2 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.
22 декабря, воскресенье
Ночью -8...-10 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем -3...-5 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Подробный прогноз погоды по стране смотрите на официальном сайте Кыргызгидромета.
kaktus.media
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