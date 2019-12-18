           
Подробности
Общество
Просмотров: 2

Какая погода будет сегодня в Бишкеке

Прогноз погоды Бишкек 

Бишкек
18 декабря, среда

Ночью -7...-9 °C. В 8:20 было минус 2 градуса.

Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.


 Плюс 23🌞 и минус 29❄. Температурные рекорды декабря в Бишкеке
19 декабря, четверг

Ночью -5...-7 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем 0...+2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

20 декабря, пятница

Ночью -4...-6 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +1...+3 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

21 декабря, суббота

Ночью -6...-8 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем 0...-2 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

22 декабря, воскресенье

Ночью -8...-10 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем -3...-5 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Подробный прогноз погоды по стране смотрите на официальном сайте Кыргызгидромета.

kaktus.media 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить