Новогодние елки и спектакли - 2020. Куда пойти с детьми

В Бишкеке в преддверии Нового года устраиваются различные новогодние елки и спектакли.
Продумайте заранее, на какие мероприятия вы планируете пойти с детьми и заблаговременно позаботьтесь о приобретении билетов. Тем более купить билеты можно не выходя из дома, заказав их онлайн на сайте ticket.kg.
Kaktus.media собрал интересные мероприятия. Информация будет обновляться и дополняться!
Новогодняя сказка "Веселый Роджер 2, или Пиратский праздник – Новый год"
Когда: 20, 24-27 декабря, в 11:00 и 13:00
Где: Государственный национальный русский театр драмы им. Чингиза Айтматова, ул. Тыныстанова, 122
Касса: 0312 66 20 32 (с 10:00 до 18:30, кроме понедельника)
Новогодняя сказка "Веселый Роджер 2, или Пиратский праздник – Новый год"
Режиссер: Анна Шмырина.
По мотивам одноименной пьесы Дамира Салимзянова.
Продолжительность: 1 час 10 минут, без антракта
Новогодняя сказка "Морозко"
Когда: 20, 21, 22, 25, 26, 30 декабря, в 15:00
Где: Государственный национальный русский театр драмы им. Чингиза Айтматова, ул. Тыныстанова, 122, Малая сцена
Касса: 0312 66 20 32 (с 10:00 до 18:30, кроме понедельника)
Зрителя ждут добрые песни, залихватские танцы, чудеса от сказочного Морозко и неизменное: "Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?!"
Спектакль "Новогодние приключения Незнайки"
Когда: 20-30 декабря, в 12:00 и 15:00
Где: Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева, пр. Чуй, 28
Стоимость: 200 сомов
Касса: 0312 46 44 17, 0312 53 04 42
Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева приглашает детей и их родителей на встречу Нового года!
Премьера спектакля "Новогодние приключения Незнайки" и представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.
Световое новогоднее шоу "Московская новогодняя елка - 2020"
Когда: 22 декабря, воскресенье, 14:00
Где: Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, ул. Абдрахманова, 167
Стоимость: 1 000-1 500 сомов (с подарком)
Касса: 0312 66 18 41, 66 16 28, 66 14 52
Продолжительность: 1 час 30 минут
Заказать билеты можно онлайн на сайте ticket.kg.
Московский театр Madhura приглашает детей и взрослых на световое новогоднее шоу "Московская новогодняя елка - 2020".
П. Чайковский. "Щелкунчик"
Когда: 22, 28, 29 декабря, 17:00
Где: Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, ул. Абдрахманова, 167
Стоимость: 1 500-2 000 сомов
Касса: 0552 90 37 69, 0550 23 33 32
Балет в трех действиях с участием звезд балета России.
Грандиозная елка в отеле JANNAT
Когда: 27, 28, 29 декабря, с 10:00 до 14:00
Где: отель JANNAT
Стоимость: 3 500 сомов
Справки по тел.: 0774 22 21 94, страничка nashaelka.kg
У вас есть дети и вы не знаете, куда пойти на ЁЛКУ? В этом году САМОЕ МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ класса ПРЕМИУМ!
Сказка "Белоснежка и семь гномов"
Когда: 28 декабря, в 11:00, 13:00, 15:00, 30 декабря в 11:00
Где: Государственный национальный русский театр драмы им. Чингиза Айтматова, ул. Тыныстанова, 122, Большая сцена
Касса: 0312 66 20 32 (с 10:00 до 18:30, кроме понедельника)
Маленьких зрителей и их родителей на спектакле ожидает много сюрпризов: яркие декорации, веселые игры, интерактивы во время представления, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Продолжительность: 1 час 10 минут, без антракта
Большой новогодний концерт
Когда: 28, 29, 30 декабря, 18:30
Где: Кыргызская национальная филармония им. Т. Сатылганова, пр. Чуй, 253, Большой зал
Стоимость: 300 сомов
Касса: 0501 50 05 00, 0312 61 46 72
Продолжительность: 2 часа
Подробнее о билетах на сайте ticket.kg.
Новый год – это совершенно особенный праздник. В Новый год ждут чуда не только дети, но и взрослые.
Детское новогоднее представление "Сказочное путешествие"
Когда: 29 декабря, воскресенье, 11:00
Где: Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, ул. Абдрахманова, 167
Стоимость: 100-200 сомов
Касса: 0312 66 18 41, 66 16 28, 66 14 52
Премьера детского новогоднего представления.
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Классика для детей-3
Когда: 5 января, 12:00
Где: Кыргызская национальная филармония им. Т. Сатылганова, пр. Чуй, 253
Стоимость: 350-400 сомов
Справки по тел.: 0501 500 500, 0555 424 004
"Маленькая филармония" и генеральный спонсор банк "Бай-Тушум" приглашает на программу концертов классической музыки для детей в сопровождении президенского камерного оркестра "Манас".
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