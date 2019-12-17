Новогодние елки и спектакли - 2020. Куда пойти с детьми

В Бишкеке в преддверии Нового года устраиваются различные новогодние елки и спектакли.

Продумайте заранее, на какие мероприятия вы планируете пойти с детьми и заблаговременно позаботьтесь о приобретении билетов. Тем более купить билеты можно не выходя из дома, заказав их онлайн на сайте ticket.kg.



Kaktus.media собрал интересные мероприятия. Информация будет обновляться и дополняться!



Новогодняя сказка "Веселый Роджер 2, или Пиратский праздник – Новый год"

Когда: 20, 24-27 декабря, в 11:00 и 13:00

Где: Государственный национальный русский театр драмы им. Чингиза Айтматова, ул. Тыныстанова, 122

Касса: 0312 66 20 32 (с 10:00 до 18:30, кроме понедельника)

Новогодняя сказка "Веселый Роджер 2, или Пиратский праздник – Новый год"

Режиссер: Анна Шмырина.

По мотивам одноименной пьесы Дамира Салимзянова.

Продолжительность: 1 час 10 минут, без антракта



Новогодняя сказка "Морозко"

Когда: 20, 21, 22, 25, 26, 30 декабря, в 15:00

Где: Государственный национальный русский театр драмы им. Чингиза Айтматова, ул. Тыныстанова, 122, Малая сцена

Касса: 0312 66 20 32 (с 10:00 до 18:30, кроме понедельника)

Зрителя ждут добрые песни, залихватские танцы, чудеса от сказочного Морозко и неизменное: "Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?!"



Спектакль "Новогодние приключения Незнайки"

Когда: 20-30 декабря, в 12:00 и 15:00

Где: Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева, пр. Чуй, 28

Стоимость: 200 сомов

Касса: 0312 46 44 17, 0312 53 04 42

Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева приглашает детей и их родителей на встречу Нового года!

Премьера спектакля "Новогодние приключения Незнайки" и представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.



Световое новогоднее шоу "Московская новогодняя елка - 2020"

Когда: 22 декабря, воскресенье, 14:00

Где: Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, ул. Абдрахманова, 167

Стоимость: 1 000-1 500 сомов (с подарком)

Касса: 0312 66 18 41, 66 16 28, 66 14 52

Продолжительность: 1 час 30 минут

Заказать билеты можно онлайн на сайте ticket.kg.

Московский театр Madhura приглашает детей и взрослых на световое новогоднее шоу "Московская новогодняя елка - 2020".



П. Чайковский. "Щелкунчик"

Когда: 22, 28, 29 декабря, 17:00

Где: Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, ул. Абдрахманова, 167

Стоимость: 1 500-2 000 сомов

Касса: 0552 90 37 69, 0550 23 33 32

Балет в трех действиях с участием звезд балета России.



Грандиозная елка в отеле JANNAT

Когда: 27, 28, 29 декабря, с 10:00 до 14:00

Где: отель JANNAT

Стоимость: 3 500 сомов

Справки по тел.: 0774 22 21 94, страничка nashaelka.kg

У вас есть дети и вы не знаете, куда пойти на ЁЛКУ? В этом году САМОЕ МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ класса ПРЕМИУМ!





Сказка "Белоснежка и семь гномов"

Когда: 28 декабря, в 11:00, 13:00, 15:00, 30 декабря в 11:00

Где: Государственный национальный русский театр драмы им. Чингиза Айтматова, ул. Тыныстанова, 122, Большая сцена

Касса: 0312 66 20 32 (с 10:00 до 18:30, кроме понедельника)

Маленьких зрителей и их родителей на спектакле ожидает много сюрпризов: яркие декорации, веселые игры, интерактивы во время представления, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Продолжительность: 1 час 10 минут, без антракта



Большой новогодний концерт

Когда: 28, 29, 30 декабря, 18:30

Где: Кыргызская национальная филармония им. Т. Сатылганова, пр. Чуй, 253, Большой зал

Стоимость: 300 сомов

Касса: 0501 50 05 00, 0312 61 46 72

Продолжительность: 2 часа

Подробнее о билетах на сайте ticket.kg.

Новый год – это совершенно особенный праздник. В Новый год ждут чуда не только дети, но и взрослые.



Детское новогоднее представление "Сказочное путешествие"

Когда: 29 декабря, воскресенье, 11:00

Где: Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева, ул. Абдрахманова, 167

Стоимость: 100-200 сомов

Касса: 0312 66 18 41, 66 16 28, 66 14 52

Премьера детского новогоднего представления.



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Классика для детей-3

Когда: 5 января, 12:00

Где: Кыргызская национальная филармония им. Т. Сатылганова, пр. Чуй, 253

Стоимость: 350-400 сомов

Справки по тел.: 0501 500 500, 0555 424 004

"Маленькая филармония" и генеральный спонсор банк "Бай-Тушум" приглашает на программу концертов классической музыки для детей в сопровождении президенского камерного оркестра "Манас".

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