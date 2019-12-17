Аэропорт "Манас" заработал в прежнем режиме — улучшилась погода

Утром пришлось отложить как внутренние, так и международные рейсы из-за плохих погодных условий в районе аэропорта.

Международный аэропорт "Манас" начал принимать и отправлять самолеты из-за улучшения погоды, сообщила пресс-служба организации.

Сегодня с утра прибытие и отправка самолетов задерживались из-за тумана: внутренние рейсы — Ош и Баткен, международные — Стамбул (Турция), Улан-Батор (Монголия), Урумчи (КНР).

Сейчас погода улучшилась, и аэропорт снова работает в штатном режиме.

16 декабря в это же время в районе "Манаса" также стоял густой туман, что привело к задержке рейсов. Аэропорт заработал в штатном режиме после полудня.

sputnik.kg