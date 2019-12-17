Утром пришлось отложить как внутренние, так и международные рейсы из-за плохих погодных условий в районе аэропорта.
Международный аэропорт "Манас" начал принимать и отправлять самолеты из-за улучшения погоды, сообщила пресс-служба организации.
Сегодня с утра прибытие и отправка самолетов задерживались из-за тумана: внутренние рейсы — Ош и Баткен, международные — Стамбул (Турция), Улан-Батор (Монголия), Урумчи (КНР).
Сейчас погода улучшилась, и аэропорт снова работает в штатном режиме.
16 декабря в это же время в районе "Манаса" также стоял густой туман, что привело к задержке рейсов. Аэропорт заработал в штатном режиме после полудня.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!