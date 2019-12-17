В Кыргызстане учеников 5-6 классов будут обучать толерантности и гендерному равенству

Отмечается, что онлайн-курсы концентрируют внимание на современных глобальных проблемах
Министерство образования и науки КР в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Центром социальной интеграции в рамках проекта «Создание цифровых методологических подходов для междисциплинарных образовательных компетенций» подготовило учебные материалы для онлайн-курсов для 5-6 классов.
Учебные материалы подготовлены по предметам - география, биология, естествознание, история, языки (кыргызский, английский, русский).
Она размещаются на специальную платформу, где их сможет использовать любой учитель.
Материалы концентрируют внимание на современных глобальных проблемах - толерантность, дискриминация, миграция, демография. Кроме того, охватываются вопросы окружающей среды, повышения медийной и информационной грамотности. Вместе с тем сквозными темами для всех модулей являются гендерное равенство и ИКТ-грамотность.
Онлайн-инструменты были представлены на специально организованном семинаре. Соответствующие специалисты обучили педагогов преподаванию с использованием онлайн-материалов.
Подготовка учителей для работы с онлайн-материалами в пилотных школах будет организована в январе 2020 года. Учителей научат говорить со школьниками о таких вопросах, как религия, бедность. В рамках апробации учителя протестируют учебные материалы.
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