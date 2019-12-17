"Оптима Банк" в 2019 году девятый год подряд признан банком №1 в Кыргызстане

На ежегодной церемонии награждения участников международного фестиваля "Выбор года" победителем в номинации "Банк №.

В Кыргызстане" был признан "Оптима Банк". Это почетное звание - "Банк №1" в Кыргызстане – ОАО "Оптима Банк" получает уже в девятый раз.



На ноябрь 2019 года "Оптима Банк" сохраняет позицию лидера банковского сектора Кыргызской Республики по ключевым финансовым показателям с долей рынка по активам – 15%, кредитному портфелю – 17%, по клиентской депозитной базе – 15% и по капиталу – 13%". За годы успешной работы "Оптима Банк" заслужил право считаться надежным и эффективно работающим финансовым институтом, уверенно входящим в топ рейтингов банковского сектора КР.

2019 год для "Оптима Банка" стал успешным и был отмечен рядом важных событий. Банк продолжает расширяться, было открыто три новых офиса – в Бишкеке, на рынке "Дордой – Дыйкан" и в Нарыне. Российско-кыргызский фонд развития принял решение об установлении дополнительного кредитного лимита для "Оптима Банка" на сумму 10 млн долларов США для реализации проектов в области малого и среднего предпринимательства. В банке активно велась работа по привлечению зарплатных проектов, проводились акции, нацеленные на активизацию безналичных платежей, которые принесли ощутимый результат.



Для "Оптима Банка" важно поддерживать социально значимые проекты, связанные с развитием социума, и в 2019 году в связи с этим "Оптима Банк" выступил генеральным спонсором Кубка Азии и чемпионата Центральной Азии по триатлону (Asian Cup and Central Asian Championship). Также в этом году банк поддержал всемирную неделю финансового образования для детей и молодежи Global Money Week (Глобальная денежная неделя – 2019), проведенную под руководством НБ КР.

"Оптима Банк" - социально ответственная компания, которая с большим вниманием относится к спонсорской и благотворительной деятельности в Кыргызстане, регулярно помогая малообеспеченным и социально-незащищенным слоям населения. На протяжении нескольких лет банк помогает дому-интернату "Боорукердик" в Оше, детскому дому "Каракол", Детскому психоневрологическому дому-интернату в Джалал-Абаде и Общественному объединению родителей детей с аутизмом "Рука в руке" в Бишкеке.

На торжественную церемонию вручения награды "Банк №1" были приглашены директора филиалов "Оптима Банка" со всех регионов страны, им выпала честь представить все награды "Банк №1", полученные на фестивале "Выбор года" с 2011 года.

Интеллектуальный капитал – один из бесценных активов банка. Более 27 лет успешной работы, соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности, инвестиции в новые технологии и человеческий капитал позволяют "Оптима Банку" твердо держать позицию лидера банковского сектора и быть поистине "Банком №1 в Кыргызстане".



Ранее в этом году "Оптима Банк" признан лучшим в рейтинге The Best Foreign Exchange Bank in Kyrgyzstan for 2020 ("Лучший банк по обслуживанию валютообменных операций 2020 г. в Кыргызстане"), который составляет авторитетный международный журнал Global Finance. А также интернет-банкинг Optima24 второй год подряд был признан лучшим мобильным приложением 2019 г. в Кыргызстане (Best Mobile Banking Application Kyrgyz Republic - 2019), согласно рейтингу авторитетного европейского делового издания Global Banking & Finance Review.



kaktus.media