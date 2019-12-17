Чуть не разрыдался из-за слов незнакомки по телефону — добрая история

Каждый день редакция Sputnik публикует добрые истории кыргызстанцев. Этот случай произошел с сотрудниками нашего агентства.
Съемочная группа отправилась в командировку в Ош. Шел пятый день съемок, которые начинались рано и заканчивались поздно. Последний съемочный день был в приграничной зоне с Таджикистаном — примерно в пяти-шести часах от Оша.
Я оказалась на юге впервые, коллеги немного устали слышать от меня: "Вау, как красиво!" и "Давайте остановимся поесть!". Этот регион чудесен. Пейзажи удивительные, горы зеленые, люди приятные. Лагман — невероятный.
На полпути, подъезжая к Чон-Алаю, один из коллег понял, что исчез его кошелек. В нем осталось все ценное, что у нас имелось: деньги съемочной группы, паспорт, водительские права. А хуже всего — чеки за время поездки. Это означило, что бухгалтер четвертует нас всех.
Едем, боимся. Но представили, как отправимся в Бишкек на автобусе и красиво будет в пути, и похорошело на душе. Вспомнили о потерянных чеках — стало страшно опять.
— Давайте вернемся.
— Мы полдня на дорогу потратили, нет. Надеюсь, эти деньги кому-нибудь пригодятся, — возразил коллега.
Спорить с ним — это как есть кактус. Едем дальше. Думаем, где могли оставить кошелек. Чтобы мозг работал активнее, представляем бухгалтера.
— Вот я всегда людям возвращал банковские карточки и кошельки, когда находил. Даже когда пакет с золотыми украшениями нашел, вернул. Уверен, что кошелек найдется, — сказал шеф.
У меня не повернулся язык сказать ему, что кошелек с деньгами и документами он больше не увидит. Не думаю, что он и сам верил в бумеранг добра, который когда-то запустил. Впрочем, ехать с таким настроением намного лучше.
Звонок. Расстроенный коллега вяло отвечает на входящий.
— Да, я потерял. Как? Серьезно?!
Оказалось, кошелек нашел школьник Данияр по пути в школу, когда проходил мимо мини-рынка, откуда мы уехали за несколько минут до этого.
Юноша нашел маленький клад, но вместо того, чтобы оставить его себе, отнес кошелек с деньгами завучу и дал ей "поручение" найти хозяина.
"Вам нужно забрать портмоне, как только будете в Оше. Деньги в кошельке, документы и чеки тоже", — сказала завуч.
Данияр сделал наш день, спас окончание командировки, а самое главное — подарил веру в людей.
"Я так рад, что потерял кошелек", — коллега протер повлажневшие от усталости и эмоций глаза.
В тот день Данияром гордились все: наша редакция, учительница в школе, а самое главное — его мама. Ей позвонили и рассказали, что сделал сын. Женщина была удивлена не его поступком, а реакцией окружающих. Потом она даже прослезилась.
"Спасибо, что вы так воспитали сына", — на прощанье сказал ей шеф.
"Эштеке эмес", — ответила мама Данияра.
sputnik.kg
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