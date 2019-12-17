На объездной BMW въехала в отару овец — момент попал на видео

Видео снимал на телефон водитель ехавшей рядом машины, решивший запечатлеть густой туман на объездной трассе.
На объездной дороге близ села Алга Чуйской области автомобиль марки BMW въехал в отару овец, момент ДТП попал на видео.
Инцидент, по словам очевидца, произошел во вторник, 17 декабря. Видео снимал водитель другой машины, решивший запечатлеть густой туман на дороге. Судя по записи, автомобиль марки BMW не успел отреагировать вовремя и врезался в овец, переходивших трассу. Авто протаранило около 10 овец. Возможно, причиной стал густой туман.
В пресс-службе Управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области рассказали, что проверяют информацию о ДТП, но пока никто не обращался в милицию. Информацию уточняют совместно с Чуйской районной администрацией.
sputnik.kg
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