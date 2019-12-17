В районе воздушной гавани уже второй день стоит сильный туман. Погодные условия создают неудобства для пассажиров.
В аэропорту "Манас" густой туман, рейсы откладываются, сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".
7 декабря вечером туман окутал Бишкек
Задерживаются прибытие и вылет самолетов на нескольких рейсах —Москва, Стамбул, Ош, Баткен, Улан-Батор, Урумчи.
Информацию о рейсах просят уточнять в справочной по телефону (0312) 69-31-09.
16 декабря в это же время в районе "Манаса" также стоял густой туман, что привело к задержке рейсов. Аэропорт заработал в штатном режиме после полудня.
sputnik.kg
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