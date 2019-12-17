Суд над бывшими мэрами Бишкека — какое наказание грозит другим экс-чиновникам

Албек Ибраимов фигурирует в нескольких уголовных делах. Также на скамье подсудимых бывшие и нынешние чиновники мэрии.

Генеральная прокуратура КР рассказала, какое наказание гособвинение просит для всех подсудимых по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Ленинский районный суд закончил расследование материалов уголовного дела по четырем случаям. Ранее Генпрокуратура сообщила, что гособвинение просит для Кулматова 15 лет лишения свободы и 20 лет тюрьмы для Ибраимова.



По делу о коррупции при строительстве школы в жилом массиве "Калыс-Ордо" обвиняются бывший мэр Кубанычбек Кулматов, экс-начальник общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Сталбек Омурканов, учредитель стройкомпании "Альта Групп" Кубат Шаршекеев, экс-директор фирмы-подрядчика "Айкол-Строй" Сеиткан Алиев. Ущерб государству составил 94 миллиона 864 тысячи 180 сомов.

Обвиняемыми в деле о покупке ОАО "ТНК "Дастан" изделий "И-239" по завышенной стоимости проходят экс-гендиректор ОсОО "Дастан Инжиниринг" Асылкул Сасыбаева и бухгалтер Бакытбек Мырзабеков. Ущерб государству составил 22 миллиона 26 тысяч сомов.

В деле о коррупционной схеме вывода муниципальных земельных участков во владение аффилированных лиц обвиняемыми проходят бывший вице-мэр Ренат Макенов, экс-глава Управления земельными ресурсами Урмат Мурзаканов, нынешний глава Бишкекглавархитектуры Аскат Тулебердиев, покупатель одного из участков Дмитрий Яковлев и еще два фигуранта — Бакыт Турусбеков и Азамат Гулжигитов.

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, назначенный на этот пост после Кулматова, обвиняется в причастности к указанным преступлениям, а также фигурирует в деле о продаже 100 процентов акций пансионата "Солнечный берег". Ущерб государству от продажи составил 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов.

Свердловский районный суд Бишкека вынес приговор по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Смотрите в нашем видео, что происходило в суде после объявления приговора.

Данные уголовные дела суд объединил в одно производство, так как ко всем вышеперечисленным эпизодам причастен Ибраимов, пояснили в ГП. Суд решил рассмотреть эти уголовные дела вместе.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд признать виновными и назначить наказание всем, за исключением Сасыбаевой и Мырзабекова из-за истечения срока давности преступления.

Ренату Макенову, Урмату Мурзаканову и Аскату Тулебердиеву гособвинение просит по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они не смогут занимать государственные посты 2 года, если суд примет решение;

Дмитрию Яковлеву, Бакыту Турусбекову и Азамату Гулжигитову — по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать госдолжности 2 года;

Сталбеку Омурканову, Кубату Шаршекееву, Сеиткану Алиеву — по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных органах 2 года.

Атамбаев и его сторонники виноваты в беспорядках в Кой-Таше — выводы комиссии

Генеральная прокуратура просит лишить подсудимых, в том числе двух бывших градоначальников, специальных почетных званий, классных чинов и государственных наград.

Гособвинение требует взыскать с Албека Ибраимова в пользу ТНК "Дастан" 22 миллиона 26 тысяч 160 сомов и еще 94 миллиона 864 тысячи 180 сомов с него, Кулматова, Омуракунова, Шаршекеева и Алиева путем обращения взыскания на имущество и деньги.

Возмещенный в ходе следствия ущерб от реализации пансионата "Солнечный берег" — 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов — обратить в доход государства.

sputnik.kg