Сотрудники аппарата Омбудсмена КР посетили Равшана Жээнбекова в СИЗО-1 г. Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". Данное обращение находится на контроле аппарата Омбудсмена КР.

Сегодня, 16 декабря 2019 года, представители аппарата Омбудсмена КР (сотрудники отдела за соблюдением прав человека правоохранительными органами в местах ограничения и лишения свободы) посетили СИЗО-1 г. Бишкек, где провели соответствующие мониторинговые встречи с экс-депутатом ЖК КР Равшаном Жээнбековым, задержанным следственной службой МВД КР 12 декабря т.г., а также с гражданином Пайзылда уулу Дамирбеком, которого ранее уже посещали по просьбе адвоката правовой клиники «Адилет» Тимура Султанова.

В ходе встречи экс-депутат Р.Жээнбеков сообщил представителям Акыйкатчы о том, что в ИВС ГУВД г. Бишкек он содержался четыре дня. «В камере ИВС, где меня держали, было холодно. В таких бесчеловечных условиях содержать людей нельзя. К сотрудникам ИВС у меня претензий нет, претензии лишь к условиям содержания», – заявил он.

Экс-депутат Р.Жээнбеков обратился к представителям Омбудсмена с просьбой периодически посещать его «во избежание различных негативных ситуаций» и проинформировал о том, что будет постоянно сообщать СМИ о нарушениях в закрытых учреждениях, а также о своем намерении обратиться в международные организации по правам человека.

В отношении подследственного Пайзылда уулу Дамирбека адвокат правовой клиники «Адилет» Тимура Султанов отметил, что при избрании меры пресечения в отношении Пайзылда уулу Дамирбека не был учтен ряд обстоятельств. В частности, по классификации преступлений УК КР, часть 2 ст. 320 относится к менее тяжким преступлениям, что предусматривает наказание сроком не более пяти лет. Кроме того, судом не было принято во внимание, что подследственный постоянно проживает в г. Бишкек, не скрывался от органов следствия, но, тем не менее, судом для него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Со слов Тимура Султанова также стало известно, что на следующий день после задержания Пайзылда уулу Дамирбека к нему в течение 12 часов не допускали адвоката, при этом следователь военной прокуратуры А. Мойдунов оказывал на задержанного психологическое давление и угрожал перевести его из СИЗО-1 в СИЗО-50.

Данное обращение находится на контроле аппарата Омбудсмена КР.