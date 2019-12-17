В Суусамыре мужчину связали веревкой, засунули в рот кляп и убили

Преступник накрыл тело автомобильной шиной и скрылся
В ОВД Жайылского района 18 октября в 21:30 поступило сообщение о том, что в Суусамырской долине обнаружен труп мужчины.
По приезду на место происшествия под кустарником на пастбище села Кожомкул был обнаружен труп с признаками насильственной смерти.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст.130 (убийство) УК КР. Было начато
досудебное производство. Погибшим мужчиной оказался 37-летний гр. К.К.,который работал скотником в кошаре неподалёку.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Жайылского района на территории Иссык-Кульской области по подозрению в совершении данного преступления был задержан 23-летний гр. Р.Б.
Выяснилось, что подозреваемый и убитый познакомились в день случившегося. По предварительным данным, убийство произошло на почве ссоры в ходе распития спиртных напитков. Р.Б. нанес жертве телесные повреждения, после, связав ему руки и ноги веревкой, а также засунув в рот кляп, сделанный из головного убора, и сверху тела положив автомобильную шину, скрылся в неизвестном направлении.
Задержанный водворен в ИВС.
VESTI.KG
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