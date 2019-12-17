Фельдъегери получат статус неприкосновенности, иммунитет к аресту и задержанию. Также они смогут перевозить военную почту гражданским транспортом.
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о доставке военной почты гражданским транспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
Федеральным законом фельдъегерей наделяют статусом неприкосновенности и возможностью перевозки военной почты между сторонами договора гражданским общественным транспортом.
Соглашение было подписано в целях обеспечения защиты военной корреспонденции при ее доставке в воинские формирования Объединенной российской военной базы, дислоцированной на территории Кыргызстана. Его реализация позволит российским военным фельдъегерям использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт.
В целях неприкосновенности военной корреспонденции и беспрепятственного пересечения государственной границы установлен порядок доставки военной корреспонденции. Соглашение заключено на пять лет.
Предусмотрено, что фельдъегери получат личную неприкосновенность, иммунитет к аресту и задержанию.
sputnik.kg
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