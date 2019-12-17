Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о доставке военной почты

Фельдъегери получат статус неприкосновенности, иммунитет к аресту и задержанию. Также они смогут перевозить военную почту гражданским транспортом.

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о доставке военной почты гражданским транспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральным законом фельдъегерей наделяют статусом неприкосновенности и возможностью перевозки военной почты между сторонами договора гражданским общественным транспортом.



Соглашение было подписано в целях обеспечения защиты военной корреспонденции при ее доставке в воинские формирования Объединенной российской военной базы, дислоцированной на территории Кыргызстана. Его реализация позволит российским военным фельдъегерям использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт.

В целях неприкосновенности военной корреспонденции и беспрепятственного пересечения государственной границы установлен порядок доставки военной корреспонденции. Соглашение заключено на пять лет.

Предусмотрено, что фельдъегери получат личную неприкосновенность, иммунитет к аресту и задержанию.

sputnik.kg