Россия подарит Кыргызстану 100 тыс вакцин от кори

Россия возобновила программу помощи зарубежным странам по борьбе с корью.

Представителей стран-партнеров обучают, также им помогают в лабораторной диагностике заболеваний.

В ближайшее время Россия безвозмездно передаст Кыргызстану около 100 тысяч доз вакцины против кори, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Сто тысяч доз коревой вакцины производства ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора будут переданы в ближайшее время безвозмездно Кыргызстану при поддержке правительства России. В начале 2019 года такая помощь была оказана Беларуси", — сказала Попова на совещании глав служб государств — членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

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По ее словам, Роспотребнадзор возобновил программу помощи зарубежным странам по борьбе с корью. Специалисты службы проводят обучение для представителей стран-партнеров, помогают в лабораторной диагностике и генетическом анализе вирусов кори и краснухи. При финансовой поддержке правительства РФ странам передается российская вакцина.

Попова уточнила, что в России ситуация с заболеваемостью корью остается под контролем.

sputnik.kg