Кыргызстанские танцоры взяли золото на турнире в Дубае.

Спортсмены из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире по танцам в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает глава Федерации танцевального спорта Кыргызстана Сергей Титунин.

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15 декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прошел ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам WDSF International Open taken place in Dubai - 2019. В турнире принимали участие спортсмены из Италии, Германии, Испании, Франции, Китая, Болгарии, России, Казахстана, Кыргызстана и многих других европейских и азиатских стран - всего 43 пары из 18 стран.

Замечательные результаты на этом турнире показали танцоры Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики.

kaktus.media