Религиовед: Я ни разу не встречала указаний, что нельзя прививать детей

ДУМК также напоминает, что мусульманам можно получать вакцины, если в составе нет свинины и других запрещенных веществ

В Кыргызстане растет число родителей, которые отказываются от профилактических прививок для своих детей. Об этом сообщает Минздрав.



По его данным, в год не прививают около 6 тысяч детей, из них 3-4 тысячи — младенцы до одного года.



Также отмечается, что чаще всего кыргызстанцы отказываются по религиозным причинам.



О том, почему граждане отказываются от прививок и действительно ли для мусульман есть запрет, Vesti.kg поговорили с координатором Центра религиоведческих исследований Индирой Аслановой.



- Мои наблюдения показали, что в общей части это недоверие граждан к самому материалу, который используется для прививок, — подчеркнула она. — Однако отказы идут не только со стороны религиозного населения, но и светского в том числе. Многие отказываются, потому что много побочных эффектов и последствий: у кого-то нога, рука отнялись. И в этом ракурсе надо понимать, что это не только религиозная проблема, но и в качестве прививок.



Религиовед также добавила, что в случае эпидемии или угрозы здоровья ребенка право родителей на выбор может быть ограничено.



- Право родителей, отказывающихся от данных профилактических мер, может быть ограничено законодательством, — отметила она. — Религия запрещает использовать не халяльные вещи, то есть если в составе препарата есть ДНК свиньи. Я не теолог, а религиовед, но ни разу не встречала указаний, что нельзя прививать детей.



Напомним, в апреле этого года совет улемов ДУМК принял фатву для верующих, где говорится, что вакцинация не запрещена, единственное требование — в составе не должно быть свинины и других запрещенных веществ.

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