Что дала патрульная милиция Бишкеку — итоги за 1,5 месяца

В Бишкеке уже полтора месяца работает Патрульная служба милиции. Изменилось ли что-нибудь за это время, рассказали в МВД.
За время работы Патрульной службы милиции (ПСМ) стало меньше зарегистрированных преступлений, ДТП, вызовы обслуживаются оперативнее, утверждает пресс-служба МВД Кыргызстана.
ПСМ заработала в Бишкеке 31 октября. МВД отчиталось об итогах за полтора месяца. Патрульные обслужили 2 720 вызовов, из которых подтвердились 68 процентов.
"Криминогенная ситуация в Первомайском и Свердловском районах, где работают новобранцы УПСМ, заметно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наблюдается снижение зарегистрированных преступлений на 15-20 процентов, ДТП стало меньше на 10 процентов. Вызовы по линии 102 обслуживаются оперативно и качественно, время приезда патрульного экипажа составляет 5-7 минут", — говорится в релизе.
Также пресс-служба МВД утверждает, что каждый вечер по 3-4 часа патрульные милиционеры регулируют движение на центральных перекрестках Бишкека и возле крупных торговых центров.
sputnik.kg
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