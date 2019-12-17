Ясно и морозно — погода в Бишкеке 17 декабря

По данным синоптиков, в ночь на вторник термометры покажут –5…–7. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 17 декабря, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут +2…+4, в ночь на вторник будет 5-7 градусов мороза.

sputnik.kg

