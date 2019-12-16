Во время полета рейса Ош-Бишкек образовалась «дыра в стене»

В авиакомпании объяснили, что произошло смещение резинки, находящейся между двумя декоративными панелями обшивки салона. На герметичность это не повлияло

В время полета рейса Ош-Бишкек на высоте 7 тысяч метров раскрылась прошивка самолета. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Беназир Айткулова, которая летела этим рейсом.

По словам пассажирки, в салоне стало холодно и появилась дыра в стене.

«11 декабря вылетели рейсом Ош-Бишкек в 20:50, через 10 минут после вылета в салоне стало жутко холодно, на что стюардессы сказали, что печка сломалась, и не работает. Далее, уже на высоте 7000 метров, засуетились пассажиры между 10 и 11 рядами - слева по корпусу РАСКРЫЛАСЬ прошивка самолета!(снизу фото). Там сидела пассажирка с ребенком, её посадили на другое место, на вопросы и возмущения сказали, что они не заметили, и это произошло только что. Там в прямом смысле была дырка в фюзеляже!! Оттуда сильно дул воздух и был слышен гул- было неприятно и страшно. По прилёту даже не объявили посадку, не извинились, на борту было где-то 150 человек, практически полный самолет, а привезли нас как мешок г*вна, в холоде и в самолете, который разваливается на ходу. Ужас!», - пожаловалась она. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

В авиакомпании Air Manas пояснили Vesti.kg, что действительно произошло смещение резинки, находящейся между двумя декоративными панелями обшивки салона.

- В полете воздушное судно попало в условия обледенения, в связи с чем экипажем была запущена система APU (вспомогательная силовая установка), которая создала дополнительный шум, замеченный некоторыми пассажирами, - пояснили в компании. - В то же время в салоне произошло незначительное снижение температуры воздуха. После приземления во время осмотра самолета было обнаружено смещение резинки, находящейся между двумя декоративными панелями обшивки салона. Упомянутая декоративная обшивка не влияет на герметичность салона и безопасность полета самолета.

VESTI.KG