Болот Шамшиев в тяжелом состоянии находится в реанимации

Кинорежиссер, сценарист, народный артист Болот Шамшиев в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщила депутат Аида Касымалиева.

Известно, что 79-летний Шамшиев поступил в клиническую больницу управления делами президента и правительства Кыргызской Республики три недели назад

"Я верю в то, что Болот Толонович, как сильный человек, победит болезнь. Верю, что он приедет за рулем своей машины и поделится своими прекрасными мыслями. 9 мая в Узгене проведем вечер его книг и у нас много других планов", - написала Касымалиева в Facebook.

kaktus.media