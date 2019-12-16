Кинорежиссер, сценарист, народный артист Болот Шамшиев в тяжелом состоянии находится в реанимации. Об этом сообщила депутат Аида Касымалиева.
Известно, что 79-летний Шамшиев поступил в клиническую больницу управления делами президента и правительства Кыргызской Республики три недели назад
"Я верю в то, что Болот Толонович, как сильный человек, победит болезнь. Верю, что он приедет за рулем своей машины и поделится своими прекрасными мыслями. 9 мая в Узгене проведем вечер его книг и у нас много других планов", - написала Касымалиева в Facebook.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!