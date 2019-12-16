В какие дни кыргызстанцы будут отдыхать в 2020 году — принят проект

В этом году будут три длинных выходных. Однако некоторые дни, которые должны быть выходными, сделают рабочими.
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление "О переносе выходных дней" в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства.
Новогодние праздники
2 января будет выходным вместо 24 февраля (понедельник), который стал бы выходным из-за того, что День защитника Отечества 23 февраля выпадает на воскресенье;
3 января станет выходным вместо 9 марта (понедельник), потому что Международный женский день 8 Марта выпадает на воскресенье;
4, 5 января — суббота и воскресенье;
6 января будет выходным вместо 23 марта (понедельник), потому что праздник Нооруз 21 марта выпадает на субботу;
7 января — Рождество Христово.
Майские праздники
1 мая — День солидарности трудящихся (пятница);
2, 3 мая — суббота и воскресенье;
4 мая признается выходным вместо 11 мая (понедельник). День Победы 9 мая выпадает на субботу;
5 мая — День Конституции.
Правительство рекомендует частным организациям тоже воспользоваться этим графиком.
Также на 7 и 8 ноября (суббота и воскресенье) выпадают Дни истории и памяти предков, по закону выходные переносятся на следующие понедельник и вторник.
Кроме этого, должны появиться два дополнительных выходных в связи с празднованием Орозо и Курман айтов, но точные даты пока неизвестны.
Если вам тяжело разобраться, то просто посмотрите календарь выходных на 2020 год.
sputnik.kg
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