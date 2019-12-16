Сегодня, 16 декабря, в международном аэропорту "Манас" задерживают авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Как указывается, наблюдается густой туман, поэтому из-за метеоусловий задерживают рейсы.
Как сообщили представители аэропорта "Манас", час назад видимость составляла 50 метров.
"Просим всех пассажиров и гостей аэропорта отнестись с понимаем! Безопасность превыше всего!" - отметили в международном аэропорту "Манас".
Информацию о рейсах уточняйте в справочной аэропорта по тел.: 0312 69 31 09.
Расписание прилетов и отлетов - здесь.
kaktus.media
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