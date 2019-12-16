Кто стоит за скандальным ослиным бизнесом? Расследование

Милиция сообщила, что ослиная ферма расположена на земле, которая принадлежит бывшему судье Ошского городского суда Рамазану Кожомкулову.

Землю арендовала компания «Береке Майнинг» кыргызстанца и китайского предпринимателя. Однако местные жители выступают против разведения ослов.

Ослы, которых разводят в селе Мады Кара-Сууйского района, снова оказались в центре обсуждений. В социальных сетях распространяется информация, что из них делают чучук и продают мясо. Официальный орган не выявил этого, но установил, что на ферме разводят около 1000 ослов.

Агентство «Sputnik Кыргызстан» попыталось разобраться, кто занимается ослиным бизнесом, игнорируя недовольства населения.

Вызывающий тревогу сельчан бизнес

Скотный двор, в котором разводят ослов, находится на окраине села в 20 км от центра города Оша. Даже если мясо не продается, местные жители обеспокоены возможной угрозой собственной безопасности. По их словам, вонь с фермы накрывает село, привлекает полчища мух и комаров. Сельчане беспокоятся, что это может вызвать различные заболевания.

Как отметила жительница села Мады Сажида Турдуева, мало этих неприятностей, так еще звучат издевки со стороны.

«Ослиная ферма расположена на возвышенности, село расположено ниже. Когда становится жарко, ветром разносится нестерпимая вонь. Полно мух, комаров, мы уже боимся выпускать детей на улицу. Село Мады было зимним стойбищем Курманжан датки. а эти превратили это священное место, где ступала наша высокочтимая эне, в место разведения ослов. Земля относится к Катта-Талдыкскому айыл окмоту, прибыль поступает Рамазану Кожомкулову, а объектом насмешек оказываемся мы. Над нами смеются, говоря, что мы едим ослятину», — сказала Турдуева.

Глава Мадынского айыл окмоту Жамшит Матанбаев говорит, что от местных жителей поступает много жалоб.

«Уже три года, как здесь разводят, доводят до необходимой упитанности ослов и затем увозят в Китай. Мы беспрестанно жалуемся, обращались и к депутатам, но результата нет», — сказал Матанбаев.

Глава Катта-Талдыкского айыл окмоту Канторо Жантороев подтвердил, что указанный скотный двор в 1997 году перешел в частную собственность и владеет им в настоящее время Рамазан Кожомкулов. Как оказалось, этот гражданин в прошлом купил завод по переработке мяса и костей с 12 гектарами земли.

Двор оказался пустым

Когда корреспондент «Sputnik Кыргызстан» прибыл в село Мады, ослов там не оказалось. На ферме было всего 3-4 осленка. По словам работников, 11 декабря ослов загрузили и увезли в Китай.

«Ослов сюда привозят из районов Кыргызстана, а также Таджикистана и Узбекистана. Около 50 человек доводят ослов до требуемой упитанности. После увозят оптом», — рассказал один из работников.

Шкуры обнаружены, а куда делось мясо?

Несмотря на эти заявления, депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров сомневается, что ослов вывозят живьем.

«В январе 2019 года на кыргызско-китайской границе был задержан груз и возбуждено уголовное дело. В документе было указано, что фирма «Токойлуу сай» вывозит ондатровые шкуры, на деле вывозили 1570 ослиных шкур. Куда делось мясо: продано на базаре или переработано в колбасу? Нет акта уничтожения или закопки. Жители Мады жалуются, отправили мне видео с кадрами смердящих, гниющих в поле, покрытых червями дохлых ослов. За всем этим стоит коррупция, другой причины я не вижу. В этом замешан сам директор Ветеринарной и фитосанитарной инспекции Калысбек Жумаканов», — считает депутат.

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Информация милиции

Ослиную ферму поехали и проверили Ошская облмилиция совместно с Управлением ветеринарной и фитосанитарной безопасности, центром Санэпидемнадзора и главами айыл окмоту. Они убедились, что здесь разводят около тысячи ослов, но не нашли подтверждения информации, что здесь забивали животных на мясо для дальнейшей продажи.

Ослиным бизнесом занимается компания «Береке Майнинг». Установлено, что владельцами этой компании являются Лова Щимар и Медетбек Сапаралиев. Оба — граждане Кыргызстана. Как оказалось, есть вдобавок дочерние компании, занимающиеся сбором ослов и дальнейшей их перевозкой. В данное время информация уточняется. Что касается Рамазана Кожомкулова, то он является арендодателем земли. Охраняет ферму охранное агентство «Гром», сообщили из областной милиции.

Наш корреспондент провел поиск и нашел людей, которые причастны к этому бизнесу. Но они все старались опровергнуть информацию официального органа.

«Я авторитетный человек, работавший в органах»

Когда корреспондент связался с владельцем земли Рамазаном Кожомкуловым, тот сказал, что не имеет никакого отношения к ферме.

«Я не являюсь владельцем земли. Сейчас она зарегистрирована на другого человека. Двор взяли в аренду китайцы и ведут бизнес. Я не имею отношения, разве что могу помочь в их делах по доверенности... Я опровергаю сказанное милицией. Пишите, уточнив, я авторитетный человек, работавший в органах», — заявил Кожомкулов.

После этих слов мы решили обратить внимание на его трудовой путь. Оказывается, Кожомкулов работал судьей Ошского городского суда и был освобожден от должности в 2016 году.

В 2015 году прокуратура обвинила Кожомкулова в «сокрытии вины задержанного с наркотиками гражданина Таджикистана» и обратилась в Совет судей Кыргызстана с предложением привлечь его к строгому дисциплинарному наказанию, потому что тот вынес решение об освобождении обвиняемого, ограничившись наложением штрафов на 500 тыс. сомов. Ошский областной суд позже отменил приговор, вынесенный Кожомкуловым, и лишил обвиняемого свободы на 14 лет с конфискацией имущества.

В данное время сын Рамазана Кожомкулова, Алайбек Кожомкулов, работает судьей Алайского районного суда.

Компания с многочисленными владельцами

Занимающаяся ослиным бизнесом «Береке Майнинг» прошла регистрацию в Минюсте как компания, занимающаяся добычей и обогащение руд ценных металлов. Ни в одном месте не указан экспорт ослов. Учредителями компании числятся Нурболот Шурубеков и Чынаркан Шамшиева. Директором указана Шамшиева. А милицейские начальники дают информацию, что владеют компанией Лова Щимар и Медетбек Сапаралиев.

Когда корреспондент «Sputnik Кыргызстан» связался с Сапаралиевым, то вначале он заявил, что не имеет никакого отношения к этой компании.

«Я был в Бишкеке, когда услышал, что упоминается мое имя, поэтому ночью прилетел в Ош и провожу разбирательства. Меня позорят перед родственниками. Сейчас встретимся с руководителями и уточним», — сказал Сапаралиев.

Тем не менее, когда через день корреспондент позвонил на номер, указанный в юридическом адресе «Береке Майнинг», трубку взял Сапаралиев. Вскоре он пришел в редакцию и заговорил уже по-другому.

«Директор Чынаркан Шамшиева — моя супруга, Нурболот Шурубеков — мой младший знакомый. Они 25 ноября этого года продали «Береке Майнинг» Лове Щимару и гражданину Китая Вэй Сянлуну», — сказал Сапаралиев, продемонстрировав соответствующий договор.

На сайте Минюста зарегистрированными на Медетбека Сапаралиева указаны три компании: Avisent по добыче угля, «Шабдан Майнинг» по добыче ценных металлов и компания «Дружба» по оптовым продажам широкого ассортимента товаров. Кроме того, он числится среди учредителей компаний «Таш-Кара-Добо», «Тундук» и «Бишкек-Чен Гун» (ИУ-Китай).

Почему горнодобывающая компания занимается экспортом ослов?

Возник вопрос, каким образом выдано разрешение разводить и экспортировать ослов горнодобывающему ОсОО «Береке Майнинг". Директор Ветеринарной и фитосанитарной инспекции Калысбек Жумаканов говорит, что разрешение выдано по той причине, что у компании имеется лицензия на занятие и другими видами деятельности. Директор также отметил, что по Кыргызстану ослиная ферма есть только в Мады.

«Предприниматели сами огородили место, построили логистический центр в соответствии в ветеринарно-санитарными требованиями. Мы выдали разрешение на вывоз ослов живьем, как оказалось, ослиные шкуры весьма ценятся в других странах. Говорят, что «не соответствует нашему менталитету», на ведь разводят же свиней. Говорят про «неприятный запах», а свиньи разве не пахнут? Если закроем или решим перенести в другое место, то получится, что препятствуем бизнесу. Закон же не нарушен», — аргументирует Жумаканов.

Одним из основателей охранного агентства «Гром», которое ведет охрану ферму, является Аким Арапбаев — брат депутата ЖК Азамата Арапбаева. Директором — Акмал Суеткулов. Этот же гражданин руководит основанной депутатом компанией «Азия-Юг».

Источник: sputnik.kg