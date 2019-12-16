Криминальный мир не воспринимает всерьез Кашкара Джунушалиева

9 декабря на пересечении бишкекских улиц Асаналиева и Гагарина произошла перестрелка и были повреждены четыре автомобиля.

По предварительным данным, между собой повздорили члены организованных преступных группировок.

Это огорчает. До этого убивали бизнесменов, грабили банк посреди белого дня, отпугивали инвесторов, вместо того чтобы создавать им условия. Разве на фоне этого в Кыргызстане будет рост и развитие? Силовые органы должны были тщательно изучить вопрос общественной безопасности, стать защитником страны и народа. К сожалению, не обеспечивается мирная жизнь с тех пор, как МВД возглавил Кашкар Джунушалиев, члены организованных преступных группировок начали делать то, что хотят. Теперь они открыто стреляются, пугая горожан. Почему бы Кашкару Джунушалиеву поскорее не уйти в отставку, если он не может работать на должности министра? Может, из-за его слабости рейтинг власти падает, государство превращается в Сицилию? Кажется, мы вконец опозорились перед международным сообществом. Когда преступные группировки перестанут доминировать?..

Источник: газета «Азия news» №48 от 12.12.2019 / стр. 8,gezitter.org