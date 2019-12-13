В Хабаровске бойцы ОМОНа жестоко избили пятерых кыргызстанцев

Посольство КР в РФ направило ноту с требованием дать правовую оценку действиям правоохранителей

В российском городе Хабаровск представители правоохранительных органов избили граждан Кыргызстана. Об этом Vesti.kg сообщили читатели.

По неподтвержденным данным, несколько дней назад вооруженные полицейские ворвались на территорию таксопарка, в котором работают граждане Кыргызстана. По словам кыргызстанцев, их задержали незаконно, так как у всех были документы.



«ОМОН ворвался на территорию таксопарка, наших ребят жестоко избили и увезли, - рассказал читатель. - После пятеро из них оказались в больнице с травмами, им требуется помощь».



Вместе с тем Vesti.kg стало известно, что Посольство Кыргызстана в России уже занимается этим происшествием. На месте работает почетный консул КР. В правоохранительные органы РФ направлена нота с требованием дать правовую оценку действиям полицейских.

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