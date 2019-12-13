Женщина на видео избивала своих детей — ее личность установлена

В семье, где произошел инцидент, трое детей — два мальчика и девочка. По некоторым сведениям, женщина выехала к мужу в Москву с двумя из них.



Женщина, которая снимала на видео, как избивала своих детей, живет в Узгенском районе Ошской области, рассказали корреспонденту Sputnik в Торт-Кульском айыл окмоту.

В Сети появился ролик, как женщина избивает своих детей — мальчика трех-четырех лет и девочку, которая не намного старше братишки. При этом женщина заставляет детей звать на помощь отца. В описании к видео говорится, что она таким образом вымещает злость на детях за то, что ее бросил муж. В МВД сообщили, что ролик изучается специалистами для установления личности женщины.

В Торт-Кульском айыл окмоту рассказали, что на видео 30-летняя жительница села Ана-Кызыл Узгенского района Ошской области, которая недавно уехала с детьми в Москву к мужу. В семье трое детей — два мальчика и девочка. Уточняется, что женщина выехала к мужу с двумя из них. Супруг, как оказалось, уже несколько лет работает в России.

"Возможно, этот ролик был снят уже в Москве", — рассказали представители местных властей.

В пресс-службе Министерства социального развития КР сообщили, что соцработники, правоохранители и представители органов местной власти проводят беседы с родственниками родителей детей. Также проверяется информация, что женщина с детьми выехала в Россию.

sputnik.kg