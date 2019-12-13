Взятка в 3 млн сомов — задержана глава управления Судебного департамента

Чиновница подозревается в вымогательстве взятки по вопросу тендера на капитальный ремонт здания суда.
Задержана глава Управления ресурсами Судебного департамента при Верховном суде КР А. А., сообщила пресс-служба ГКНБ.
Ее подозревают в вымогательстве 3 миллионов сомов у руководителя одного из ОсОО за положительное решение вопроса о победе данной компании в тендере на капитальный ремонт, перепрофилирование и пристройку помещений административного здания одного из районных судов.
Досудебное производство по факту вымогательства взятки в особо крупном размере началось 15 октября.
11 декабря глава управления была водворена в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.
Согласно сайту Судебного департамента, главой Управления ресурсами является http://suddep.sot.kg/structure/upravlenie-resursami Аида Асаналиева.
sputnik.kg
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