Взятка в 3 млн сомов — задержана глава управления Судебного департамента

Чиновница подозревается в вымогательстве взятки по вопросу тендера на капитальный ремонт здания суда.

Задержана глава Управления ресурсами Судебного департамента при Верховном суде КР А. А., сообщила пресс-служба ГКНБ.



Ее подозревают в вымогательстве 3 миллионов сомов у руководителя одного из ОсОО за положительное решение вопроса о победе данной компании в тендере на капитальный ремонт, перепрофилирование и пристройку помещений административного здания одного из районных судов.

Досудебное производство по факту вымогательства взятки в особо крупном размере началось 15 октября.

11 декабря глава управления была водворена в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

Согласно сайту Судебного департамента, главой Управления ресурсами является http://suddep.sot.kg/structure/upravlenie-resursami Аида Асаналиева.



sputnik.kg