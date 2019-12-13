Вторая REакция. В Бишкеке пройдет митинг против иска Матраимова к журналистам

Акция протеста запланирована на 18 декабря

На площади Ала-Тоо 18 декабря в 11:30 пройдет второй мирный митинг Reакция. Об этом Vesti.kg сообщил активист Адиль Турдукулов.

По его словам, причиной недовольства послужил судебный иск экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова в отношении журналистов.

- Никто не планировал устраивать митинг до конца года из-за погоды и предстоящего Нового года,- сказал Турдукулов. - Но решение судьи об аресте счетов ведущих СМИ - большой удар. Судьи выносят решения не по букве закона, а чтобы больше угодить власти. Если решение вынесут в пользу Матраимова, то это может привести к блокировке деятельности журналистов.

Он также объяснил, что митинг вновь решили провести именно в будний день, поскольку в выходные госорганы не работают.

- Госорганы работают в будние дни, поэтому мы решили выйти в среду,- сказал активист. - Я думаю, что каждый человек сможет выйти на работу немного раньше. Не могу сказать, сколько человек соберется на акции.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Ширин Айтматова отказалась отвечать на вопрос Vesti.kg о том, собирается ли она снова участвовать в митинге.

Напомним, 25 ноября в центре Бишкека прошел митинг против коррупции. К памятнику жертвам апрельской революции на площади пришло около тысячи человек, которые несли плакаты с изображением Райымбека Матраимова и лозунгами «Райым камалсын!» ( «Арест Райыму» - прим. ред.), «Уурулар турмого» ( «Воров в тюрьму» - прим. ред.).

В акции поучаствовали лидер движения «Умут 2020» Ширин Айтматова, экс-депутат Чолпон Джакупова, член СДПК Адиль Турдукулов, а также звезды отечественного шоу-бизнеса.

VESTI.KG

