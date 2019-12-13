В России задержали кыргызстанца, находившегося 16 лет в розыске за миллионные махинации

В России задержали кыргызстанца, находившегося 16 лет в розыске за миллионные махинации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В конце ноября 2019 года представительство МВД КР в РФ при содействии сотрудников СКМ МВД КР и СКМ ГУВД Бишкека, совместно с территориальными правоохранительными органами России, задержало гражданина Кыргызской Республики. Мужчина находился в межгосударственном розыске на протяжении 16 лет за совершение преступления на родине.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Москве было установлено местонахождение разыскиваемого О. М., 1957 года рождения.

О. М., 1957 года рождения, уроженец Севастополя, являющийся гражданином Кыргызской Республики, разыскивался с 2003 года как скрывшийся от органов следствия ГУВД Бишкека.

Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа, совершенного с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

в злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих или иных организаций, повлекшем тяжкие последствия;

в похищении, уничтожении, повреждении, сокрытии документов, штампов, печатей, хищении чужого имущества в особо крупных размерах.

"Работая генеральным директором одного из предприятий, расположенного по ул. Алма-Атинской в Бишкеке, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере в декабре 2002 года, используя свои распорядительные полномочия, вопреки интересам предприятия, О. М. издал подложные приказы "о реализации оборудования" якобы в целях улучшения финансового положения предприятия. Далее он незаконно вывез за пределы завода материальные ценности на общую сумму более чем 4 673 000 сомов, после чего скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

По данным представительства МВД КР, инициатор розыска уведомлен, в настоящее время проработан вопрос по отправлению разыскиваемого на родину для привлечения к уголовной ответственности.

kaktus.media