Конверт с сомовыми купюрами на столе.Начальника управления Госэкотехинспекции КР задержали за взятку

Проверку в Госэкотехинспекции начали проводить по ранее возбужденным уголовным делам по статьям 319 "Коррупция" и 325 "Получение взятки".

В Госэкотехинспекции Кыргызстана выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, среди шести задержанных — начальник управления, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

АКС ГКНБ в целях борьбы с коррупцией в системе государственного архитектурно-строительного надзора и выдачи лицензионно-разрешительных документов выявила и пресекла устойчивую коррупционную схему в деятельности Госинспекции по экологической и технической безопасности КР.

В Госэкотехинспекции Кыргызстана выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, среди шести задержанных начальник управления

Задержание начальника управления Госэкотехинспекции КР за взятку

"Установлено, что группа чиновников Госэкотехинспекции создала устойчивую схему систематического получения денег от частных компаний за положительное решение вопросов, отнесенных к компетенции архитектурно-строительного надзора", — говорится в сообщении.

Задержаны зампрокурора и следователь милиции Джеты-Огузского района

По результатам проверки по ранее возбужденным делам по статьям 319 "Коррупция" и 325 "Получение взятки" задокументированы фигуранты коррупционной цепи в систематическом получении и дальнейшем распределении денег.

6 декабря сотрудники АКС ГКНБ с поличным при получении 2 000 долларов задержали начальника управления Госэкотехинспекции А. Т. и главного инспектора Б. Б. Их водворили в СИЗО ГКНБ. Всего в рамках уголовного дела задержаны шесть подозреваемых сотрудников ведомства. Следствие продолжается.

sputnik.kg