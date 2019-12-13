Это точно Айтматов? В Турции установили странный памятник писателю

В Анкаре писателю Чингизу Айтматову установили памятник. Этот образ писателя удивил многих.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел, памятник появился в парке имени Чингиза Айтматова в районе Кечиорен в Анкаре. Памятник создали по инициативе кыргызского посольства, его изготовлением и установкой занималась мэрия района. Торжественное открытие памятника прошло вчера, 12 декабря. Там присутствовали кыргызский посол Кубанычбек Омуров, представители местных властей, кыргызстанцы, проживающие в Турции.

Это точно Айтматов? В Турции установили странный памятник писателю (фото)

Как видно по фото, этот образ Айтматова сильно отличается от того, каким его помнят кыргызстанцы.



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Отметим, это не первый такой образ писателя. Так, в 2013 году во Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы в Москве открыли бронзовый бюст писателя. О том, что это бюст Айтматова, говорит только надпись внизу. Его сравнивали с Юрием Никулиным, Полиграфом Шариковым (персонаж повести "Собачье сердце") и даже с неандертальцем.

kaktus.media

