Осторожно! В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с визами 

По словам заявительницы, мужчина обещал помочь с получением визы и взял у нее 6 500 долларов, после чего не выполнил обещание и скрылся.
В Бишкеке задержан 39-летний А. И. по подозрению в мошенничестве с визами, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.
5 декабря в милицию с заявлением обратилась бишкекчанка, которая просила принять меры в отношении А. И., который в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека обещал помочь с получением визы и получил от нее 6 500 долларов.
В Бишкеке задержан 39-летний А. И. по подозрению в мошенничестве с визами
"После получения денег мужчина, не выполнив обещание, стал скрывать свое местоположение. Заявление женщины зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье 204 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР", — говорится в сообщении.
Сотрудники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого А. И. и водворили его в ИВС ГУВД Бишкека. Досудебное производство продолжается, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
sputnik.kg
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