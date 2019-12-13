Осторожно! В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с визами

По словам заявительницы, мужчина обещал помочь с получением визы и взял у нее 6 500 долларов, после чего не выполнил обещание и скрылся.

В Бишкеке задержан 39-летний А. И. по подозрению в мошенничестве с визами, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

5 декабря в милицию с заявлением обратилась бишкекчанка, которая просила принять меры в отношении А. И., который в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека обещал помочь с получением визы и получил от нее 6 500 долларов.

В Бишкеке задержан 39-летний А. И. по подозрению в мошенничестве с визами

"После получения денег мужчина, не выполнив обещание, стал скрывать свое местоположение. Заявление женщины зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье 204 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР", — говорится в сообщении.

Сотрудники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого А. И. и водворили его в ИВС ГУВД Бишкека. Досудебное производство продолжается, устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.



sputnik.kg