Кто получил новую молодежную премию Чингиза Айтматова и за что

Премиями и дипломами награждены 17 человек. Среди них известные спортсмены, а также погибший журналист.



Определены лауреаты учрежденной в этом году Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова, сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

Награду вручал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. По его словам, получить такую премию — это почет и слава. 12 декабря Айтматову исполнился бы 91 год.

Абылгазиев отметил, что лауреаты и дипломанты премии — лучшие в различных сферах деятельности.



Список награжденных:

Акжол Доранбек уулу — номинация "Лучшее произведение в области литературы";

Улан Эгизбаев — "Лучшее произведение в области журналистики и телевидения" (посмертно);

Арзымат Жороев — "Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство);

Ызат Исаков — "Лучший реализованный проект в области градостроительства, архитектуры и дизайна";

Дастан Жапар уулу — "Лучшее достижение в области кино (сценарные, композиторские, режиссерские, операторские и актерские работы);

Адилет Токтогулов — "Лучшая работа в области науки и новых технологий";

Нурсултан Кубанов — "Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства";

Айсулуу Тыныбекова — "Лучшее достижение в области спорта";

Азамат Баялинов — "За особый вклад в развитие молодежной политики".

Звание дипломанта этой премии получили:

Адилет Зарылбек уулу — номинация "Лучшее произведение в области литературы";

Гулшан Таалайбекова — "Лучшее произведение музыкального искусства и исполнительское мастерство";

Тамила Маматова — "Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство);

Атай Омурбеков — "Лучшее произведение театрального и циркового искусства";

Байгелди Нурдинов — "Лучшая работа в области науки и новых технологий";

Нургуль Абдыкеримов — "Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства";

Дарья Маслова — "Лучшее достижение в области спорта";

Иззат Берхмаматов — "За особый вклад в развитие молодежной политики"



sputnik.kg