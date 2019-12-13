Кто получил новую молодежную премию Чингиза Айтматова и за что

Премиями и дипломами награждены 17 человек. Среди них известные спортсмены, а также погибший журналист.
Определены лауреаты учрежденной в этом году Государственной молодежной премии имени Чингиза Айтматова, сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.
Награду вручал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. По его словам, получить такую премию — это почет и слава. 12 декабря Айтматову исполнился бы 91 год.
Абылгазиев отметил, что лауреаты и дипломанты премии — лучшие в различных сферах деятельности.
Список награжденных:
Акжол Доранбек уулу — номинация "Лучшее произведение в области литературы";
Улан Эгизбаев — "Лучшее произведение в области журналистики и телевидения" (посмертно);
Арзымат Жороев — "Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство);
Ызат Исаков — "Лучший реализованный проект в области градостроительства, архитектуры и дизайна";
Дастан Жапар уулу — "Лучшее достижение в области кино (сценарные, композиторские, режиссерские, операторские и актерские работы);
Адилет Токтогулов — "Лучшая работа в области науки и новых технологий";
Нурсултан Кубанов — "Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства";
Айсулуу Тыныбекова — "Лучшее достижение в области спорта";
Азамат Баялинов — "За особый вклад в развитие молодежной политики".
Звание дипломанта этой премии получили:
Адилет Зарылбек уулу — номинация "Лучшее произведение в области литературы";
Гулшан Таалайбекова — "Лучшее произведение музыкального искусства и исполнительское мастерство";
Тамила Маматова — "Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство);
Атай Омурбеков — "Лучшее произведение театрального и циркового искусства";
Байгелди Нурдинов — "Лучшая работа в области науки и новых технологий";
Нургуль Абдыкеримов — "Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства";
Дарья Маслова — "Лучшее достижение в области спорта";
Иззат Берхмаматов — "За особый вклад в развитие молодежной политики"
sputnik.kg
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