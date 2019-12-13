Кенешбек Дуйшебаев, общественный деятель: «8 февраля на народном курултае на многие вопросы дадим ответы»

Надо провести мероприятие так, чтобы о результатах дискуссий была проинформирована общественность.
— Господин Кенешбек, почему перенесли на февраль курултай, который должен был состояться в декабре?
— Исполнительный комитет курултая провел 8 декабря свое заседание и принял решение провести курултай 8 февраля 2020 года. Были закреплены вопросы, которые будут рассмотрены на курултае, ответственные люди и организационные моменты. Обсудили ныне сложившуюся политическую ситуацию, проделываемую работу государственных органов и ветвей власти. По предложению большинства курултай призван сохранить стабильность в стране, рассмотреть заключение сформированной Жогорку Кенешем государственной комиссии по Кой-Ташским событиям, дать политико-правовую оценку, проверить скандальные дела на таможне и границе. Надо провести мероприятие так, чтобы о результатах дискуссий была проинформирована общественность.
— Какие вопросы будут на повестке дня курултая и на что будет сделан упор?
— В повестку дня курултая вошли такие вопросы, как заключение общественной комиссии по Кой-Ташским событиям, вопрос проведения конституционных и судебно-правовых реформ, парламентские выборы 2020 года и т.д.
— Готово ли заключение общественной комиссии, которая изучила Кой-Ташские события?
— Она завершила свою работу и пока что готовит заключение. Мы не торопимся в этой работе и далеки от политической конъектуры. Сделали ставку на качество работы, на объективное рассмотрение вопроса, вызвавшего интерес у общественности.
Источник: газета «Майдан.kg» №49 от 11.12.2019 / стр. 6
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