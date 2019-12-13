Жылдыз Жолдошева потребовала проверить фонд Отунбаевой

После грубых высказываний в адрес сельчан, экс-депутат Жылдызкан Жолдошева потребовала проверить фонд, которым руководит экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.
— Как у нее язык повернулся сказать такие слова. Ведь сельчане как раз кормят этих культурных граждан, — раздраженно сказала она. — Почти все мигранты, которые поднимают экономику страны своими денежными переводами, являются сельчанами. Я тоже сельчанка и не позволю Отунбаевой так выражаться. Наверное, она позабыла о том, что в какое-то время она взяла ответственность за всю страну, в том числе за людей с низким уровнем культуры. Ее правление привело к трагедии и за нее она не понесла ответственность.
— Нужно выяснить, где она берет деньги и на что тратит, — сказала экс-депутат. — Будучи президентом переходного периода, Отунбаева должна была сплотить народ. Она, напротив, делит народ на культурных и бескультурных. За такую проделку ее можно лишить статуса экс-президента. Ведь Атамбаев несет ответственность за содеянное. Пускай и она будет привлечена к ответственности. Сельчане, если хотите, покультурнее многих горожан, они сохраняют наши традиции и обычаи.
Пока что ни один государственный орган не отреагировал на слова экс-депутата об экс-президенте. Неважно, намеренно она это сказала или оговорилась, Роза Отунбаева должна попросить прощения у всех кыргызстанцев, так как разделила народ на сельчан и городских.
Источник: газета «Майдан.kg» №49 от 11.12.2019 / стр. 2, gezitter. org
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