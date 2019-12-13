«Безопасный город» таит в себе угрозу для семей

Утечка информации из проекта «Безопасный город» чуть ли не разрушила две семьи.

4 декабря в интернете появился фотоснимок из видеокамеры проекта, где в кадр попали мужчина и женщина в непристойном виде. Обнародовавшие снимок утверждали, что за рулем председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов, а рядом – его заместительница.

Позднее информация вроде как была опровергнута, а на снимке совсем другие люди. Алмаз Мамбетов доказал, что находился в другой части города, когда был сделан снимок, а его заместительница – дома, с семьей.

Хотя эксперты уже подтвердили их версии, подобное разглашение фотографий может разрушить другие семьи.

«Неважно, кто попал в объектив видеокамеры, налицо служебный роман между водителем и пассажиром. Потому что муж не станет в такой момент трогать жену за грудь. Да и жена не позволит этого сделать на людях. Подобные любовные ласки обычно происходят дома, в интимной обстановке», — сказал эксперт Расул Умбеталиев, комментируя произошедшее.

По его словам, при реализации проекта «Безопасный город» в России произошла подобная история. В крупных российских городах начали фиксировать нарушения иначе, чтобы избежать семейных скандалов. Все потому, что в одном случае в кадр попали лица мужа одной женщины и его любовницы. Это привело к семейному скандалу. После этого случая начали фиксировать номера автомобилей сзади.

Расул Умбеталиев считает, что и в Кыргызстане следует настроить работу видеокамер так, чтобы они снимали задние номера машин, чтобы избежать вмешательства в частную жизнь.

В общем, этот проект «Безопасный город» стал головной болью…

Источник: газета «Майдан.kg» №49 от 11.12.2019 / стр. 2, gezitter. org