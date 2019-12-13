Не будет забыт твой сын, пока у тебя есть братишка…

Мы не спорим, Салмоорбек Джумабеков оказался кадровым чекистом, окончил в России академию ФСБ.
Распоряжением главы ГКНБ Орозбека Опумбаева руководителем Антикоррупционной службы был назначен Салмоорбек Джумабеков. Салмоорбек приходится сыном известному костоправу Сабырбеку Джумабекову, который в свою очередь является старшим братом спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова.
Мы не спорим, Салмоорбек Джумабеков оказался кадровым чекистом, окончил в России академию ФСБ. Мы не сомневаемся в его профессионализме. Тем не менее трудно спорить с тем, что к этому назначению приложил руку торага ЖК Дастан Джумабеков. Но мы даже с этим готовы смириться. Если человек справится с работой, почему бы и нет? Нам только хотелось бы, чтобы Салмоорбек не опозорился перед общественностью, как дядя-спикер, не умеющий выступать с речью, а достойно работал, под стать авторитетному отцу.
Источник: газета «Майдан.kg» №49 от 11.12.2019 / стр. 4, gezitter. org
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