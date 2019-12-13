Когда «рыбак» защищает «рыбака»...

После вынесения решения Свердловского районного суда по делу о коррупции на ТЭЦ Бишкека, «рыбаки» перешли к защите «рыбака».

Точнее, бывшие премьер министры Кыргызстана Апас Жумагулов, Турсунбек Чынгышев, Амангелди Муралиев, Феликс Кулов, Жоомарт Оторбаев, Кубанычбек Жумалиев, Игорь Чудинов и Темир Сариев распространили обращение, в котором заявили, что шокированы осуждением на 11 лет и 3 месяца бывшего премьера Жанторо Сатыбалдиева. Обратимся к содержанию их заявления. Оказывается, никакой вины Жанторо Сатыбалдиева нет, наоборот, он смог добиться снижения процентных ставок по кредиту, он якобы осужден в общей массе будучи невиновным, что в данном проекте он не выходил за рамки своих полномочий и так далее. По словам бывших премьеров, нет чище человека, чем Жанторо Сатыбалдиев.

Однако, как говорится, «коза не может разродиться и идет к овце повитухой», прежде чем защищать своего коллегу и заявлять, что «он не коррупционер», следовало разок посмотреть на себя в зеркало. Смех да и только. Ответит, к примеру, Апас Жумагулов за то, что стоял во главе прихватизации в Кыргызстане, а Чынгышев за то, что реализовал коррупционную аферу по месторождению Кумтор? Что касается Амангелди Муралиева, то пусть отставит в сторону своего коллегу и ответит, каким образом вызволил из тюрьмы своего сына-изменника...

А сможет Жумалиев рассказать, как будучи акаевским фаворитом сколотил огромное состояние, несметные богатства, и почему скрыл от государства наличие у него 33 фирм? А куда нам спрятать коррупционные «чудеса» Чудинова, который в свое время был близок к Максиму Бакиеву и Ширшову? А что скажет Темир Сариев по поводу 6 млн долларов в строительстве дороги Балыкчы-Корумду?

Источник: газета «Майдан. kg». gezitter. org