Как выглядит смог над Бишкеком?

Vesti.kg показывает, чем дышат жители столицы

Молчаливая акция #БИШКЕКСМОГ состоялась сегодня на площади «Ала-Тоо». Активисты хотели привлечь внимание властей к проблеме смога.

Участие в акции приняли около 100 человек. Как и предлагали организаторы, многие надели медицинские маски и респираторы.

«Жители некогда зеленого города сегодня страдают от смога, - говорила руководитель общественного молодежного объединения MoveGreen (Кыргызстан) Мария Колесникова. - Деревьев стало меньше, и ситуация достигает критической отметки в отопительный сезон. В рейтинге по загрязненности мы находимся рядом с Дели и Пекином, хотя у нас нет производства. Мы видим, что топят не только углем, к сожалению. Остатки швейных материалов КамАЗами завозят. ТЭЦ тоже влияет. Но у нас нет доступа к ней для замеров».

Чтобы увидеть всю сложность ситуации, достаточно подняться на несколько сотен метров над землей. Vesti.kg сделало это. Поглядите:



По данным международного рейтинга AirVisual, 29 ноября 2019 года Бишкек стал первым городом в мире по уровню загрязнения воздуха. В этом месяце среднесуточный уровень загрязнения был «вредным для всех» 18 дней, 7 дней - «вредным для отдельных групп населения», а три дня - «опасным».

Госагентство охраны окружающей среды несколько дней назад также зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. В зависимости от вещества, показатели оказались превышены в 1,5-7 раз.

Сегодня депутат Алмазбек Эргешов призвал правительство переговорить с «Газпромом» о снижении цен на подключение газового отопления. По его словам, сейчас жителям жилмассивов это не по карману, и они продолжают отапливать жилье углем и мусором. Также известно, что 20 бишкекчан получили в ноябре штрафы за сжигание мусора и листьев.

Доктор биологических наук, эколог Эмиль Шукуров называл 5 главных причин образования смога над столицей: автомобильные выхлопы, ТЭЦ Бишкека, угольное отопление в частном секторе, сжигание мусора и общие климатические условия (малое количество осадков, которые очищают атмосферу). Немаловажное значение имеет также беспорядочная застройка, которая не позволяет ветрам продувать город.

Бывший директор «Кыргывзкомур», эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев утверждает, что основная причина смога в Бишкеке – сжигание казахстанского угля на столичной ТЭЦ. Он обратил внимание на то, что выход летучих веществ у угля марки «Д» АО «Шубарколькомир» № С-683 составляет 47,23 процента, тогда как у кыргызских углей – не больше 28-38 процентов.

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