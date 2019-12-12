Штормовое предупреждение: В Кыргызстане ожидается похолодание

По данным синоптиков, 14-15 декабря по всей республике осадки

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. Сообщается, что с 13 по 15 декабря по республике ожидается неустойчивая погода.

На большей части территории страны ожидается снег, в некоторых местах осадки интенсивные. А именно, 13 декабря на большей части территории Джалал-Абадской, Таласской областей, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Баткенской областей снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

14-15 декабря осадки ожидаются по всей республике.

Специалисты предупреждают, что такая неустойчивая погода осложнит выпас скота и работу коммунальных служб, а также затруднит движение автотранспорта.



VESTI.KG