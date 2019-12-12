СКИДКИ на смартфоны и -20% на зарядные устройства в O!Store

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Количество товара ограниченно. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР №037.



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