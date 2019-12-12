СКИДКИ на смартфоны и -20% на зарядные устройства в O!Store

Акция "Скидки каждые семь дней" в сети магазинов O!Store продолжает радовать покупателей!
Только с 12 по 18 декабря 2019 года СКИДКА действует на следующие смартфоны:
Samsung Galaxy А207 (A20s 2019) – со скидкой за 11 790 сомов вместо 12 390;
Xiaomi Redmi Note 8T 64ГБ – со скидкой за 12 490 сомов вместо 14 790.
Любой из этих смартфонов можно приобрести в кредит или в рассрочку без процентов банка. Сэкономьте свое время и оформите кредит виртуально – просто заполните онлайн-заявку, дождитесь одобрения банка и просто заберите свой новенький смартфон в ближайшем O!Store.
Вдобавок вас ждет скидка -20% на сетевые зарядные устройства!
Бесплатная доставка + Подарок
При покупке онлайн в интернет-магазине ostore.kg к вашим услугам бесплатная доставка по Бишкеку + 10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного Интернета в подарок!
Более подробную информацию спрашивайте по телефону: 0705 00 70 00 или на сайте ostore.kg у онлайн-консультантов.
ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН - ВАМ НУЖЕН O!STORE.
Количество товара ограниченно. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР №037.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!