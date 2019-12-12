Из Кыргызстана откроется рейс в Европу? Минтранс о переговорах

Закон о пятой степени свободы воздуха был принят в начале этого года. Ведутся переговоры с рядом зарубежных компаний по открытию рейсов.
Ведутся переговоры об открытии рейса Екатеринбург — Ош — Прага, сообщил на пресс-конференции глава отдела по воздушному и водному транспорту Минтранса Арзымат Матмуратов.
По его словам, в рамках принятого в начале года проекта "Пятая степень свободы воздуха" открылись рейсы Алматы — Бишкек, Алматы — Ош — Шарджа, Шарджа — Бишкек и Кувейт — Ош.
"Ведутся переговоры с корейской Asiana Airlines, катарской Qatar Airways, южнокитайскими авиалиниями, таджикской Somon Air, "Уральскими авиалиниями", саудовской Flynas об открытии рейсов", — рассказал Матмуратов.
15 января был принят Закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс КР". Благодаря этому в стране должна быть введена пятая степень свободы воздуха — право иностранных воздушных судов выгружать или принимать на борт в республике пассажиров, багаж, груз, почту, следующих в свое или другое государство. При внедрении "Открытого неба" география полетов расширится за счет транзита между Азией, Европой и Ближним Востоком. Так утверждают инициаторы закона.
sputnik.kg
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