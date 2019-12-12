Торговец грозит самосожжением на Ошском рынке. Он уже облил себя бензином

Аким Ленинского района выехал к протестующим

Торговец грозит самосожжением на Ошском рынке, если мэр не прибудет, чтобы выслушать предпринимателей. Видео опубликовали на странице «ОО Антитеррор» в Facebook.

«Ошский рынок. Человек облил себя бензином и собирается сжечь. Народ доведен до крайности. Люди требуют, чтобы приехал мэр», - гласит описание.



В комментариях пояснили, что арендаторы торговых мест протестуют против насильственного перемещения в новый торговый центр. Их смущает высокая арендная плата.

В мэрии Бишкека Vesti.kg ответили, что глава Ленинского района Токтосун Султанов уже выехал на место.

- Он встретится с митингующими и будет разбираться, - сказали там.

В ГУВД Бишкека уверили, что сотрудники милиции следят за происходящим и не допустят беспорядков.

- Нет риска того, что этот человек все-таки подожжет себя, - успокоили в пресс-службе.

Подобные митинги на Ошском рынке проходили уже не раз.

Дело в том, что 11 апреля 2019 года у торговцев ЗАО «Берекет» истек срок аренды торговых мест. Продлить его администрация отказалась, поскольку на этом месте должны построить новый торговый комплекс, но предложили им переместиться в уже построенный торговый центр. Однако арендная плата там, разумеется, выше.



VESTI.KG