В 2020 в первый класс будут принимать только на основе "Электронной записи"

На 2020-2021 учебный год зачисление в первый класс будет осуществляться на основе проекта "Электронная запись в школы". Об этом сегодня, 12 декабря, заявили представители Министерства образования.



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Запись в первые классы откроется 15 февраля 2020 года, рассказала ведущий специалист Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Айнура Кусеинова. При этом она подчеркнула, что сам проект будет изменен.

"Сейчас мы анализируем все ошибки, которые были обнаружены при зачислении в первые классы в этом учебном. Пока мы не можем сказать, что именно и как изменится. Пока идет работа", - сказала Кусеинова.

IT-специалист Тологон Аматов отметил, что одним из уязвимых мест проекта оказался человеческий фактор.

"Многие родители неправильно заполняли документы. Но получали соответствующее уведомление поздно. То есть они вроде бы подали заявку вовремя, но она не была зафиксирована из-за ошибок при заполнении документов. Мы собираемся убрать любой человеческий фактор из системы. Скоро проверять документы будут не директора школ, а машина. Мы ведем переговоры с ГРС, чтобы запись была не по сканам, а по электронным подписям, которые и будут доказательством" -, сказал он.

kaktus.media