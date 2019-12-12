На 2020-2021 учебный год зачисление в первый класс будет осуществляться на основе проекта "Электронная запись в школы". Об этом сегодня, 12 декабря, заявили представители Министерства образования.
"Электронная запись в школу" так и не избавила от коррупции. Доказательства 8
Запись в первые классы откроется 15 февраля 2020 года, рассказала ведущий специалист Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Айнура Кусеинова. При этом она подчеркнула, что сам проект будет изменен.
"Сейчас мы анализируем все ошибки, которые были обнаружены при зачислении в первые классы в этом учебном. Пока мы не можем сказать, что именно и как изменится. Пока идет работа", - сказала Кусеинова.
IT-специалист Тологон Аматов отметил, что одним из уязвимых мест проекта оказался человеческий фактор.
"Многие родители неправильно заполняли документы. Но получали соответствующее уведомление поздно. То есть они вроде бы подали заявку вовремя, но она не была зафиксирована из-за ошибок при заполнении документов. Мы собираемся убрать любой человеческий фактор из системы. Скоро проверять документы будут не директора школ, а машина. Мы ведем переговоры с ГРС, чтобы запись была не по сканам, а по электронным подписям, которые и будут доказательством" -, сказал он.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!