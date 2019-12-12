Ищете работу за рубежом? В Оше впервые пройдет большая ярмарка вакансий

Работодатели из 15 стран предоставят тысячи вакансий и проведут собеседования с потенциальными сотрудниками.

В Оше впервые пройдет большая международная ярмарка вакансий — кыргызстанцы могут ознакомиться с условиями работы за рубежом, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы КР.

Мероприятие проводится в честь Международного дня мигранта, который отмечают 18 декабря.

Каждый гражданин, находящийся в Оше, может узнать о работе напрямую от зарубежных работодателей из более 15 стран. На ярмарке будет представлено более 3 тысяч вакансий. У граждан появится возможность на месте пройти собеседование с зарубежными работодателями.

Ярмарку проведут 18 декабря с 9:00 до 16:00 в здании полномочного представительства правительства в Ошской области (большой зал) по адресу: улица Ленина, 221.

В этот же день пройдет международный форум "Мигрант: вчера, сегодня, завтра". В его работе будут участвовать представители государственных органов, частных агентств занятости, международных, неправительственных организаций и зарубежные партнеры.

Форум будет работать с 9:00 до 16:00 в конференц-зале отеля "Шанхай Сити".

sputnik.kg

