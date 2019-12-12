Ищете работу за рубежом? В Оше впервые пройдет большая ярмарка вакансий

Работодатели из 15 стран предоставят тысячи вакансий и проведут собеседования с потенциальными сотрудниками.
В Оше впервые пройдет большая международная ярмарка вакансий — кыргызстанцы могут ознакомиться с условиями работы за рубежом, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы КР.
Мероприятие проводится в честь Международного дня мигранта, который отмечают 18 декабря.
Каждый гражданин, находящийся в Оше, может узнать о работе напрямую от зарубежных работодателей из более 15 стран. На ярмарке будет представлено более 3 тысяч вакансий. У граждан появится возможность на месте пройти собеседование с зарубежными работодателями.
Ярмарку проведут 18 декабря с 9:00 до 16:00 в здании полномочного представительства правительства в Ошской области (большой зал) по адресу: улица Ленина, 221.
В этот же день пройдет международный форум "Мигрант: вчера, сегодня, завтра". В его работе будут участвовать представители государственных органов, частных агентств занятости, международных, неправительственных организаций и зарубежные партнеры.
Форум будет работать с 9:00 до 16:00 в конференц-зале отеля "Шанхай Сити".
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!