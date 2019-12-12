Женщина ударила сожителя ножом и попала в изолятор

Идет досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР

Женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения своему сожителю, задержали оперативники столичной милиции. Об этом сообщают в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

10 декабря 2019 года в 13:50 часов в службу «102» ГУВД столицы поступило сообщение из Национального госпиталя при Минздраве КР. В больницу с диагнозом «колото-резаная рана передней поверхности» поступил гражданин Т.А.

В госпиталь тут же выехала следственно-оперативная группа третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района. По приезду оперативники установили, что ножевое ранение пострадавшему в ходе словесной перепалки нанесла сожительница А.Ж.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Октябрьского района и начали досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

В ходе проведения поисковых и розыскных мероприятий оперативники СКМ УВД Октябрьского района задержали подозреваемую А.Ж. 1995 года рождения. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека.



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