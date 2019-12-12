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Следователь ОВД Токмока, пытавшийся изнасиловать практикантку, уволился

Материалы досудебного производства уже направили в прокуратуру

 

Следователь ОВД Токмока, пытавшийся изнасиловать практиканту, уволился. Эту информацию Vesti.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

 

Материалы досудебного производства уже направили в прокуратуру.

 

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что в Токмоке практикантка обвинила следователя ОВД в сексуальных домогательствах. Девушка написала заявление в Генеральную прокуратуру. Заявление зарегистрировали по статье «Насильственные действия сексуального характера».

 

VESTI.KG 

           

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