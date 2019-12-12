Следователь ОВД Токмока, пытавшийся изнасиловать практикантку, уволился

Материалы досудебного производства уже направили в прокуратуру
Следователь ОВД Токмока, пытавшийся изнасиловать практиканту, уволился. Эту информацию Vesti.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.
Материалы досудебного производства уже направили в прокуратуру.
Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что в Токмоке практикантка обвинила следователя ОВД в сексуальных домогательствах. Девушка написала заявление в Генеральную прокуратуру. Заявление зарегистрировали по статье «Насильственные действия сексуального характера».
VESTI.KG
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