Следователь ОВД Токмока, пытавшийся изнасиловать практикантку, уволился

Материалы досудебного производства уже направили в прокуратуру

Следователь ОВД Токмока, пытавшийся изнасиловать практиканту, уволился. Эту информацию Vesti.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Материалы досудебного производства уже направили в прокуратуру.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что в Токмоке практикантка обвинила следователя ОВД в сексуальных домогательствах. Девушка написала заявление в Генеральную прокуратуру. Заявление зарегистрировали по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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