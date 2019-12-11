В Бишкеке столкнулись три легковых авто и троллейбус

Столкновение машин с троллейбусом произошло в среду, 11 декабря, на улице Абдрахманова близ остановки "Юбилейной".
В Бишкеке произошло ДТП с участием троллейбуса, сообщил пользователь Facebook на своей странице и выложил фото после столкновения.
На фото поврежденные троллейбус и легковой автомобиль стоят в одном направлении. ДТП с участием троллейбуса на улице Абдрахманова близ остановки Юбилейной в Бишкеке
В пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД рассказали, что ДТП произошло в среду, 11 декабря, на улице Абдрахманова близ остановки "Юбилейной". Вследствие аварии повреждены три авто и троллейбус, пострадавших нет.
sputnik.kg
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