«А что я могу сделать?» Кыргызстанцев удивил пассивный гаишник

Автомобилисты на перекрестке едва не ехали друг по другу, когда инспектор УОБДД спокойно наблюдал за столпотворением с тротуара. Начали служебное расследование
Крайне пассивный дорожный инспектор в Бишкеке «прославился» в социальных сетях. Видео с его участием опубликовал пользователь Facebook Максим Золотых.
«Уважаемый инспектор, вы видите, что происходит? Почему вы бездействуете?», - спросил автор видео у милиционера, стоящего на тротуаре возле перекрестка.
На проезжей части образовалась плотная пробка: транспорт занял всю площадь дорожного полотна, лишив автомобилистов малейшего шанса миновать пересечение улиц.
«Зачем вам этот прибор, разве не для того, чтобы регулировать дорожное движение?» - поинтересовался он у инспектора, помахивающего жезлом.
«А я что могу сделать? – возразил тот. – Видишь, сколько там машин?»
Неравнодушный гражданин попросил милиционера показать удостоверение на камеру, но тот отказался.
«Вон со службы, делать тебе тут нечего, бездельник. Уволить с позором», - призвал Максим Золотых.
Vesti.kg обратилось в ГУОБДД МВД КР с вопросом, накажут ли героя ролика за бездействие. Там ответили, что по данному факту уже проводят служебное расследование.
- Это перекресток Московская – Абдырахманова, по-моему, - рассказал начальник пресс-службы Тилек Исаев. – После этого факта усилили проведение практических занятий по регулировке на перекрестках, а также НПА в деятельности Управления патрульной службы милиции.
VESTI.KG
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