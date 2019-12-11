По делу Омурбека Бабанова ГСБЭП намерена арестовать 16 объектов недвижимости

3 декабря 2019 года ГСБЭП ходатайствовала о возбуждении перед следственным судьей ходатайства об аресте имущества, которое ранее принадлежало банку "Кыргызстан".

Информацию об этом Kaktus.media сообщили источники, добавив, что обыск в нежилых помещениях уже проведен. Но неизвестно, удовлетворил ли судья ходатайство ГСБЭП.

Напомним, основным акционером банка считается сестра Омурбека Бабанова, которая владеет пакетом акций в 97%.

Арест имущества ГСБЭП намеревалась наложить в связи с тем, что 9 октября в финполицию поступило заявление акционера ОАО "Коммерческий банк "Кыргызстан" З. Конурбаевой о принятии мер в отношении руководства банка по факту непредоставления сведений о сделках, выразившихся в продаже основных средств, ранее числящихся в уставном фонде банка.



Следствие полагает, что в 2010 году руководство банка реализовало недвижимость в адрес ОсОО "Азия Истейт" по "заведомо заниженной стоимости на сумму 46 млн сомов".

После "Азия Истейт" заложила имущество в иностранную копанию "Варантон Ресурсес" (Сейшеллы) и получила заем на 169 млн сомов. Данные средства "Азия Истейт" якобы использовала для ремонта приобретенной недвижимости, и они были переданы банку во временное пользование.

ГСБЭП считает, что банк за счет "фиктивной продажи основных средств банка" по заниженной стоимости причинило ущерб акционерам и государству.

В пользу "Азия Истейт" отчуждено следующее имущество банка:

1. Нежилое помещение в "Востоке-5".

2. Нежилое помещение по ул. Исанова, 87.

3. Нежилое помещение на пр. Эркиндик, 59 а.

4. Нежилое помещение в Кара-Балте на ул. Жайыла Баатыра.

5. Нежилое помещение в Токмаке на ул. Трясина.

6. Нежилое помещение в Оше на ул. Курманджан Датки.

7. Нежилое помещение в Джалал-Абаде на ул. Эркиндик.

8. Административное здание в Таш-Кумыре по ул. Ч. Айтматова.

9. Нежилое помещение в Кызыл-Кие на ул. Молодежной.

10. Нежилое помещение в Нарыне по ул. Кулумбаева.

11. Нежилое помещение в Ат-Башы по ул. Чатыл-Кол.

12. Нежилое помещение в Караколе по ул. Токтогула.

13. Нежилое помещение в Балыкчы по ул. Гагарина.

14-15. Нежилые помещения в Чолпон-Ате по ул. Советской и по ул. Санаторской.

16. Нежилое помещение в Таласе по ул. Бердике Баатыра.

Напомним, после выборов ГКНБ завел два уголовных дела на Омурбека Бабанова. Также поступило несколько заявлений в ГСБЭП, но Финполиция не разгласила до сих пор, какие заявления зарегистрированы в ЕРПП. Но в августе и сентябре Бабанов посещал несколько допросов.



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