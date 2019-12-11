МВД Кыргызстана получило в подарок 49 компьютеров

Сегодня в Министерство внутренних дел привезли 49 единиц компьютерного оборудования в качестве подарка.
Посольство Катара подарило 49 компьютеров Министерству внутренних дел Кыргызстана, сообщает пресс-служба МВД.
Посольство Катара подарило 49 компьютеров Министерству внутренних дел Кыргызстана
Оборудование передал сегодня посол Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти. Он отметил, что диппредставительство стремится сотрудничать с правоохранительными органами по всем ключевым направлениям.
Первый замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков поблагодарил дипломата за поддержку и выразил уверенность, что сотрудничество выйдет на еще более высокий уровень.
sputnik.kg
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