МВД Кыргызстана получило в подарок 49 компьютеров

Сегодня в Министерство внутренних дел привезли 49 единиц компьютерного оборудования в качестве подарка.

Посольство Катара подарило 49 компьютеров Министерству внутренних дел Кыргызстана, сообщает пресс-служба МВД.



Посольство Катара подарило 49 компьютеров Министерству внутренних дел Кыргызстана

Оборудование передал сегодня посол Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти. Он отметил, что диппредставительство стремится сотрудничать с правоохранительными органами по всем ключевым направлениям.

Первый замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков поблагодарил дипломата за поддержку и выразил уверенность, что сотрудничество выйдет на еще более высокий уровень.



sputnik.kg